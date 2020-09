Tornano a “volare” i servizi della Plaza Premium Lounge dello scalo di Fiumicino al Terminal 3

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) - La Plaza Premium Lounge dello scalo aeroportuale romano, recentemente riaperta al Terminal 3 sta tornando a fornire i suoi servizi alle compagnie aeree partner delle lounge che hanno ripreso a volare dopo le restrizioni per il Covid. Plaza Premium Lounge è la prima e più grande rete pluripremiata di lounge aeroportuali indipendenti al mondo. Offre a tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla compagnia aerea o dalla classe di viaggio, un'esperienza lounge di classe. Il brand si estende su oltre 35 principali aeroporti internazionali e include la Cina (Hong Kong, Macao, terraferma, Taiwan), Sud-est asiatico (Cambogia, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore), Australia, Americhe (Brasile, Canada), Europa (Finlandia , Italia, Regno Unito), India e Medio Oriente (Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti).

Il Brand è stato premiato come "Miglior lounge aeroportuale indipendente del mondo" per quattro anni consecutivi dal 2016 al 2019 agli Skytrax World Airline Awards, il punto di riferimento globale dell'eccellenza dell'aviazione, nonché come "Miglior lounge indipendente dell'aeroporto 2018" da Business Traveller Asia Rivista Pacific. Nel 2020, le lounge Plaza Premium presso l'aeroporto internazionale di Hong Kong e l'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur sono state ricertificate con ISO 9001: 2015 sulla fornitura di servizi di lounge aeroportuali di qualità. Inoltre, il fondatore e CEO del gruppo Plaza Premium Group, il signor Song Hoi-see, è stato nominato Ernst & Young “Entrepreneur of the Year” e “Master Entrepreneur of the Year 2018 Malaysia”. - (PRIMAPRESS)