Sea watching naturalistico nelle acque di Capraia per avvistare il ritorno della foca monaca

Quest'anno gli avvistamenti Intorno all'isola di Capraia, in pieno Santuario internazionale dei mammiferi marini "Pelagos", oltre a delfini, stenelle, balenottere e capodogli, c'è il ritorno di un nuovo "ospite": un bellissimo esemplare di Foca Monaca che ha fatto ritorno nelle acque di Capraia dopo diverse decine d'anni di assenza. L'isola che già riserva emozioni anche per gli appassionati di birdwatching, per la presenza di specie tutelate come il falco pescatore, il gabbiano corso, il marangone, la berta maggiore e minore, quest'estate arricchiste le opportunità di sea watching naturalistico con un programma di uscite in barca messo a punto dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Tra maggio e giugno sono stati molti gli avvistamenti di pescatori, guardiaparco e studiosi che hanno confermato il ritorno di questo mammifero pinnipide che ha eletto il suo habitat tra le isole del Parco toscano.

“L’eccezionalità di questo ritorno - spiega il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri - sta nel fatto che si tratta di una specie minacciata di estinzione ed ormai sopravvivono in natura meno di 700 esemplari”.

Per favorire questi incontri speciali con la natura il Parco ha deciso di organizzare, a partire da domenica 26 luglio, momenti di esplorazione dell’isola via mare, al mattino o nel tardo pomeriggio, con una escursione in barca a piccoli gruppi accompagnati da una Guida esperta che potrà aiutare negli avvistamenti, illustrare le specie e far apprezzare la ricchezza naturalistica dell’isola.

“Gli avvistamenti - spiega il direttore del Parco, Maurizio Burlando - saranno utili anche ad arricchire i dati di monitoraggio delle specie attraverso un’attività di citizen science che coinvolge anche i visitatori del parco, gli escursioni ed i semplici cittadini. Per questo a bordo delle imbarcazioni gli escursionisti avranno a disposizione binocoli performanti proprio per l’attività di sea watching”.

A bordo, infatti, ci saranno i binocoli di Swarovski Optik, una delle aziende leader delle ottiche da osservazione, grazie all’accordo di partnership con Federparchi e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

“Il nostro impegno in questi ultimi anni si è sempre di più rivolto a progetti di citizen science - dice Franco Cernigliaro, country manager di Swarovski Optik Italia - coinvolgendo in modo attivo un pubblico di amanti della natura ma sopratutto i ragazzi chiamati a scoprire attraverso l’osservazione dettagli sorprendenti ed affascinanti”.

Per cimentarsi nel possibile avvistamento della Foca Monaca e contribuire a tracciare le sue abitudini ci si può rivolgere all’Info Park (tel.0565 908231) o presso il nuovo Centro di educazione ambientale La Salata (Tel.32096056560).

Ecco le date della programmazione del Sea watching a Capraia:

domenica 26 luglio 2020 ore 8.30;

lunedì 27 luglio 2020 ore 18.00;

martedì 28 luglio 2020 ore 18.00;

giovedì 30 luglio 2020 ore 10.30;

domenica 2 agosto 2020 ore 8.30