Perdersi nel labirinto di una dimora storica a Racconigi inseguendo i profumi gourmet di un hamburger di fassona

CUNEO - Alle porte di Racconigi, nella tenuta Berroni, il complesso del XVIII secolo oggi dimora della Contessa Castelbarco Visconti, apre il prossimo weekend del 18 e 19 luglio con l'inedito Labirinto, un percorso vegetale che si estende su 2500 metri quadrati di campagna dove perdersi per una sosta gourmet. Infatti al lato del percorso sarà sistemato il "Blackland Burger", un foodtruck dove le eccellenze piemontesi diventano esperienze gastronomiche da assaporare camminando nel verde del parco. I sapori di un hamburger di fassona certificata Coalvi con insalata di campo dal retrogusto amarognolo e la musica che si libera dal labirinto di vegetazione, la visita (su prenotazione della dimora storica) e la degustazione di prodotti di cascina scandiscono il tempo del weekend facendo riscoprire il piacere della lentezza e dei prodotti dai sapori antichi. La tenuta dispone anche di due appartamenti nelle Scuderie per chi volesse assaporare fino in fondo le atmosfere di una residenza storica di campagna. C'è il tempo anche per una visita al parco appena riaperto del Castello Reale di Racconigi per sentirsi completamente appagati.