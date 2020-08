Nel borgo medievale di Losanna per scoprire i sapori gourmet delle "Passeggiate Golose"

(PRIMAPRESS) - LOSANNA (SVIZZERA) - Piccola, con appena 140 mila abitanti, ma ad alto tasso di offerta di cultura ed eventi per il tempo libero e la gastronomia d’autore. Si presenta cosi Losanna, la città adagiata sul Lago di Ginevra nel cantone del Vaud in Svizzera. Conosciuta dai più per ospitare il Comitato Olimpico internazionale (CIO), in realtà è un piccolo gioiello di turismo da scoprire inoltrandosi nell’intreccio di stradine del suo borgo medievale scoprendo angoli tranquilli di vita quotidiana. Ma Losanna è anche considerata la culla gastronomica della Confederazione. Da qualche anno Lausanne à Table celebra i piaceri del palato e le eccellenze del Vaud. In programma per il 13 agosto ed il 3 ottobre c’è la Passeggiata golosa per famiglie , un percorso fra le verdi quinte dello storico parco del Désert e ricette cucinate all’aria aperta (partecipazione gratuita, prenotazioni dal 3 agosto); il 15 agosto, appuntamento in Boulevard de Grancy per Yoga et brunch,piacevole risveglio del corpo e del sensi con buffet finale di prodotti di fattoria e il 23, scenografico Piatti in scena al Giardino Botanico, dove la cucina di Fatima Ribeiro, chef del Frasier, è messa in risalto dallle porcellane di Sylvie Godel. Replica il 6 settembre nella chiesa di St. François. Un must per i cultori della cucina stellata il Mercato di Anne-Sophie Pic, chef del Beau-Rivage Palace, che nei giardino dell’hotel, il 28 agosto, organizza un raffinatissimo mercato estivo animato da produttori ed artigiani da lei stessa selezionati. Prodotti di campagna in primo piano, dal 2 al 23 settembre, per il ciclo di visite in fattorie in alcune aziende nei dintorni di Losanna, note per la produzione di formaggi vaccini e di capra, frutta, ortaggi, succhi di mela (CHF 10, iscrizione un mese prima della data prescelta). In programma anche una giornata dedicata ai sandò, deliziosi sandwich giapponesi, corsi per bambini dai 7 ai 14 anni sul consumo della frutta e la preparazione di confetture e succhi (9 settembre, 7 ottobre e 7 novembre), ed un mercato autunnale che riproporrà alimenti in via di estinzione (13 settembre). Chi è in vena di ricercatezze può prenotare la particolarissima cena che, l’11 settembre all’Hotel Mirabeau, vedrà stappare bottiglie rare di vini elvetici e proporre percorsi gastronomici al di fuori dal comune. O una delle Cene effimere letterarie che, in ottobre, mese che Losanna dedica al libro, in biblioteche e librerie della città vedranno alcuni noti chef ispirare i propri menu a libri e ricettari, da servire a commensali riuniti in un’ unica tavolata ! www.lausanneatable.ch - (PRIMAPRESS)