Le Isole Canarie siglano una polizza con Axa per proteggere i turisti bloccati da una quarantena

(PRIMAPRESS) - MILANO – Viaggiare all’estero e scoprire incidentalmente di essere risultati positivi al Covid-19 mentre si è in vacanza con la paura di dover sostenere anche le spese per una quarantena forzata nel paese straniero. Questo è uno dei motivi che ha frenato l’outgoing e per questo l’Assessorato al Turismo, Industria e Commercio delle Isole Canarie hanno siglato un accordo con AXA Spagna per la sottoscrizione di una polizza di assistenza di viaggio applicabile a tutti i turisti che si recano nelle Isole. Nella polizia pensata per coprire incidenti legati a Covid-19 è compreso anche il prolungamento del soggiorno a causa di una necessità di quarantena.

L’accordo, come è precisato in una nota dell’Ente del Turismo Spagnolo, è stato firmato dall’assessore al turismo della Regione Yaiza Castilla, a nome dell’ente di promozione turistica delle Isole Canarie, Promotur, di cui è CEO, e dalla società AXA Assicurazione, rappresentata dal direttore regionale, Auxiliadora Expósito, ed Enrique Fernández, in rappresentanza di EM7 Risk Management. Le Isole Canarie diventano così la prima regione spagnola in cui i turisti avranno una copertura di assistenza di viaggio. Nel malaugurato caso di un test positivo per COVID-19, questo accordo garantisce tutte le

relative spese mediche, il rimpatrio sanitario e l'estensione dei soggiorni a causa delle normative relative alla quarantena. Tuttavia, non coprirà i casi di Covid-19 noti prima del viaggio, come stabilito nelle condizioni della polizza assicurativa. - (PRIMAPRESS)