L'Estate Italiana del Tour Operator Kel 12-National Geographic

MILANO - Prepararsi per tornare a viaggiare con una ricca suggestione di idee e spunti di un'estate che sarà prevalentemente italiana nelle sue destinazioni dopo il lockdown dell'emergenza sanitaria. Il tour operator milanese Kel 12 torna con i suoi tradizionali appuntamenti sul web per proporre itinerari inediti per esperienze di viaggio in linea con lo spirito e la tradizione del suo partner National Geographic caratterizzato dall'impronta "green". Il webinar "Estate Italiana" di mercoledi 3 giugno alle ore 18,30 vedrà la parteciperanno dei travel expert Massimo Grossi, Marino Keller e Fabrizio Crusco.