L'Arabia Saudita riprende i voli internazionali dopo 6 mesi di restrizioni da Covid

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - Da domani 15 settembre l'Arabia Saudita autorizzerà una ripresa parziale dei voli internazionali. Ne dà notizia il ministero dell'Interno, sei mesi dopo l'imposizione delle restrizioni a causa della pandemia da Covid-19. Il regno metterà fine a tutte le restrizioni su trasporti aerei, terrestri e marittimi per i suoi cittadini "dopo il 1 gennaio",ha aggiunto il ministero. I cittadini del Golfo e chi ha un permesso di residenza o visto saranno autorizzati a entrare in Arabia Saudita dal 15 settembre se non sono positivi. - (PRIMAPRESS)