L'Aeroporto di Milano-Linate riapre il 13 luglio ma con operatività ridotta. Alitalia torna a volare in Sardegna

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Enac dà il via libera alla Sea per la riapertura di Linate dal prossimo 13 luglio. Lo scalo cittadino di Milano, chiuso dal 16 marzo a causa dell’emergenza Covid-19, avrà però un’operatività ridotta: 5 voli in arrivo e 5 in partenza ogni ora. Una “vittoria” – malgrado il numero di voli disponibili – per Alitalia, in prima fila tra i vettori a chiedere il ritorno all’attività del city airport dove da sola controlla i due terzi degli slot disponibili. Dall’altra parte, in casa Sea, una “sconfitta” considerato che la società puntava a mantenere chiuso Linate almeno per tutto il periodo estivo, sia per l’elevato costo di gestione (a fronte della riduzione di capacità) sia per le difficoltà legate al mantenimento del distanziamento sociale (sullo scalo sono tuttora in corso alcuni lavori di rinnovo).

Enac ha stabilito che la programmazione del traffico aereo sullo scalo per i prossimi mesi “sarà ricalibrata in coordinamento con Assoclearance, in funzione dell’ultimazione degli interventi infrastrutturali in corso di svolgimento”.

I primi voli di Alitalia a decollare da Linate saranno quelli della continuità territoriale con la Sardegna, come comunicato dalla stessa compagnia, dal 24 luglio (Cagliari, 16 al giorno a/r, Olbia, 10 al giorno, Alghero, 6 al giorno). “Dal 1° agosto il vettore opererà su Linate tutte le altre rotte domestiche e internazionali attive fino al 31 luglio sull’aeroporto di Malpensa, nel rispetto del limite ai movimenti orari sul city airport milanese, deciso dalle Autorità per contingentare il flusso di passeggeri in partenza e garantire il distanziamento interpersonale dentro l’aerostazione”. Si tratta di: Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma Fiumicino; Amsterdam, Bruxelles, Londra e Parigi. Inoltre, dall’inizio di agosto saranno attivati nuovi voli da Linate verso Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù, Heraklion e Rodi.

