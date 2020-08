In viaggio nella Sardegna autentica del Sulcis avvolti nel silenzio della natura

(PRIMAPRESS) - La Sardegna autentica a circa 35 chilometri da Cagliari si trova lungo la costa che corre dal capoluogo isolano sino a Santa Margherita di Pula nel territorio di Domus de Maria. Qui si sovrappongono le lunghe distese di spiagge dorate che fanno da hotspot per gli appassionati di kitesurf. Si sfruttano le brezze da Nord-Ovest in attesa del più intenso libeccio che spira formando una sequenza di onde che s’infrangono sulla spiaggia di Su Guventeddu. Attraversando i lunghi viali alberati che portano a Nora si arriva ad uno dei rari siti archeologici di città fenicio-punica. Al tramonto una formazione di fenicotteri rosa annuncia la vicinanza della Laguna di Nora formata dal Delta del Rio Arrieras. È ormai un luogo stanziale per garzette, martin pescatore, anatre, aironi e gabbiani corsi. In questo scenario le spiagge che senza soluzione di continuità si alternano a piccoli promontori e cospicue macchie mediterranee in cui si immergono silenziosi resort che da diversi anni sono stati scelti da un pubblico che al glamour ed alla mondanità hanno privilegiato l’assoluto relax. All’Hotel Costa dei Fiori (Costadeifiori.it) a Santa Margherita di Pula, la natura è assoluta protagonista. Il resort è immerso in un’enorme giardino fiorito dove cigas, palme, pini marittimi e tamerici lambiscono piccole porzioni di spiaggia incastonate tra le rocce dividendosi gli spazi con rigogliosi cespugli di lentisco, oleandri, alloro, mirto e lantane dal giallo intenso. La struttura, dai richiami architettonici di un’antica casa campidanese, a settembre si trasforma in un’oasi per il mind-yoga per una remise en forme di corpo e mente. Nelle due grandi piscine d’acqua salata prelevata direttamente dal mare, arrivano i profumi trasportati dalle brezze che si mescolano all’acqua salsa. La sera si cena a bordo piscina in un’atmosfera di corroborante silenzio.

Poco distante dal Costa dei Fiori a poco meno di 10 minuti in auto si raggiungono il Corte Noa, dove si cena nella corte di una tipica casa campidanese o il

Bacchixeddu a Pula dove il pesce appena pescato sale in tavola senza manipolazioni.