In House Boat lungo i canali del Sud della Francia da Douelle a San Cirq-Lapopie tra borghi medievali e vigneti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le vacanze di quest’estate hanno messo un po’ tutti in difficoltà. E non solo per la scelta della destinazione non toppo complicata da raggiungere nel caso di rientri improvvisi per scoppi di focolai di Covid ma anche perché si è arrivati a decidere anche all’ultimo minuto. Ma quest’ultima situazione non è poi sempre così penalizzante. Il tour operator specializzato nelle vacanze a bordo delle house boat lungo i fiumi della Francia,

Leboat (www.leboat.it), pratica uno sconto del 20% prenotando entro il 31 agosto per una crociera in settembre.

Tra le tante destinazioni ne abbiamo scelta una tra le meno conosciute: il Lot, nel sud ovest della Francia, partendo da Douelle alla volta della città medievale in stile gotico di Luzech, Cahors e Saint-Cirq-Lapopie. Il tutto navigando sul Lot, settimo fiume più lungo di Francia, tra fertili vallate, gole e altipiani calcarei. Tra i vigneti, quelli di Puy-l'Évêque, città medievale nei pressi di Cahors e tra le tradizioni culinarie, ci sono la garbure, una zuppa tradizionale con cavolo verde e carne di oca, e il gâteau à la brioche, un insolito dolce allo spiedo che si cuoce davanti al caminetto. Tra gli immancabili formaggi, il rocamadour, un caprino molto saporito e il roquefort, un formaggio a pasta erborinata sempre a base di latte di pecora.

Il costo è di circa 1.369 euro per la barca per 7 notti, che ospita fino a 5 persone a bordo. - (PRIMAPRESS)