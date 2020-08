Il nordic walking urbano tra le botteghe artigiane di Grado alla scoperta di giovani artisti

(PRIMAPRESS) - GRADO - I paesaggi urbani di Grado si trasformano in uno scenario per il Nordic Wolking cittadino con passeggiate guidate nel centro storico del borgo della “piccola Venezia”. È il Walking tour delle botteghe artigiane, che porta alla scoperta della creatività degli artisti e degli artigiani gradesi, ispirati dal mare e dalle vecchie tradizioni, di cui si visitano le caratteristiche botteghe. Un invito alla scoperta sono gli show cooking con degustazione per imparare le tecniche di preparazione del piatto tipico gradese per eccellenza, il Borèto a la graisana e i Wine tour, piacevoli giri di degustazioni guidate nelle tipiche osterie del centro storico alla scoperta dei migliori vini friulani.



- (PRIMAPRESS)