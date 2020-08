Glamping solitario nella Foxy House sopra i 2800 metri della Val Zebrù, la nuova proposta del Rifugio V° Alpini

(PRIMAPRESS) - BORMIO - A tu per tu con la natura senza compromessi. A proporre un incontro ravvicinato con volpi e marmotte nel cuore della Val Zebrù e nient’altro intorno se non il silenzio e l’arco stellato della sera, è la nuova proposta lanciata dal Rifugio Quinto Alpini di Michele ed Elena Bariselli. Si tratta della Foxy House, una suite di legno situata a 2877 metri, nel bel mezzo del Parco Nazionale dello Stelvio. E’ poco più larga di una tenda da campeggio per due persone ma è realizzata in profumato pino le cui resine al primo solo del mattino fanno sentire il loro profumo. E’ un’esperienza unica che per certi versi somiglia ad un campo tendato in alta quota come lo racconta l’alpinista Marco Confortola che di vette sopra gli ottomila metri ne ha scalate diverse. Ma nella Foxy House l’atmosfera è più rilassante e senza la preoccupazione delle forti escursioni termiche della notte perché all’interno ci sono due rassicuranti sacchi di piuma. L’enorme finestra della “tenda” si affaccia verso il Monte Confinale e Manzina che al risveglio offrono la vista delle prime luci sul Gruppo Ortles Cevedale. “E’ un esperimento che abbiamo voluto fare per offrire un punto di vista esclusivo di questa parte di montagna - spiega Michele Bariselli - quando alle prime luci della sera si danno appuntamento una famigliola di volpi sullo sperone di roccia poco distante dalla tenda che non a caso abbiamo battezzato Foxy House”.

La cena, la prima colazione ed i servizi sono all'interno del Rifugio Quinto Alpini, poi ci si sposta per lo spettacolare glamping sotto le stelle prima di andare a dormire