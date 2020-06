Friuli Venezia Giulia: trekking attraverso i sentieri sappadini alla scoperta di malghe sino al confine austriaco

(PRIMAPRESS) - UDINE – La montagna più del mare, la montagna più delle città d’arte. Appare così il trend che caratterizzerà questa estate e tra le destinazioni privilegiate c’è anche il Friuli venezia Giulia con la sua foresta millenaria da 24mila ettari che rappresenta uno dei gioielli più preziosi della regione. La ripartenza del Friuli Venezia Giulia gioca sulle bellezze dell’intero arco alpino, dalle Dolomiti alle Alpi Giulie, passando per la Carnia, sono tante le occasioni per trascorrere momenti di relax a stretto contatto con la natura, rigenerarsi e praticare sport in uno scenario suggestivo e spettacolare.

In questo tour descrittivo vi proponiamo alcune delle mete più interessanti da scoprire in questa regione. Partiamo da Sappada, alla scoperta delle malghe attraverso sentieri e tratturi di montagna da percorrere a piedi. I sentieri sappadini sono online grazie all’applicativo Outdooractive, un sistema di mappatura che cataloga in rete tutti gli itinerari turistici attorno alla località dolomitica friulana: si può scegliere tra 147 percorsi aggiornati in cui sono indicati livello di difficoltà, lunghezza, durata, dislivello, discesa, punti di ristoro aperti. Inoltre, grazie all’iniziativa “Ritroviamoci a Sappada”, promossa dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, parenti e amici possono riappropriarsi dei momenti di condivisione in totale sicurezza, trascorrendo un weekend o una vacanza in un’unica struttura ricettiva della località dolomitica friulana interamente dedicata: inviando la richiesta al Consorzio e indicando il numero dei partecipanti verrà proposta la struttura più congeniale, un b&b per le famiglie dal numero più esiguo(6/8 persone) fino ad arrivare all’intero hotel a conduzione familiare, con anche dieci camere.

Sappada e Tarvisio sono anche unite nel tracciato di MADE, progetto ideato dal Tarvisiano e che unisce 40 malghe in un percorso di 144 chilometri lungo il confine austriaco, per riscoprire la vita delle malghe attraverso due itinerari, uno pedonale ed uno ciclabile. Il sentiero dedicato al trekking è fruibile in entrambi i sensi, mentre l’itinerario cicloturistico, proposto esclusivamente in direzione ovest-est, si sviluppa per 216 chilometri con un dislivello di 8.717 metri e collega i fondovalle con alcuni dei comprensori malghivi più interessanti dell’area transfrontaliera: Sauris, Zoncolan, Pramosio, Zollner e Bischof, Stranig e Rattendorf, Egger e Dellacher, l’alpe di Ugovizza, il Lussari e l’altopiano del Montasio. - (PRIMAPRESS)