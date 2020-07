Dal 15 giugno i trolley tornano a "volare" in cabina e gli indumenti non indossati vanno inseriti in buste sterilizzate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Era stata una delle misure restrittive adottate subito dopo la ripresa dei voli alla fine del lockdown ma dal 15 luglio prossimo cadrà anche questa limitazione. Parliamo del trolley che potrà essere portato di nuovo a bordo come bagaglio a mano, da sistemare nelle cappelliere. A prevederlo è il nuovo Dpcm che entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi 14 luglio. Sarà rimosso, infatti, il divieto introdotto dall’Enac il 26 giugno scorso istituito per evitare contaminazioni nell’ambiente interno dei velivoli e nelle cappelliere. In caso di sovraffollamento, esattamente come succedeva prima, sarà la compagnia a scegliere quale bagaglio andrà in stiva. Rimane l’obbligo di mascherina a bordo. Nel Dpcm c’è una nota anche per quanto riguarda i vestiti non indossati, ad esempio una felpa che si vuole portare per affrontare il volo: da ora dovranno essere custoditi in buste sterilizzate fornite dalla compagnia. - (PRIMAPRESS)