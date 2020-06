Dai coffe shop alla cannabis sino all'hotel nell'ex Chiesa di Santa Rita. La doppia anima di Amsterdam

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - La capitale dei Paesi Bassi è capace di sorprendere per i suoi contrasti. Da una parte la trasgressione a luci rosse o della cannabis dei coffe shop, dall’altra il piacere mistico di soggiornare in un’ex chiesa ovviamente sconsacrata. E’ stato appena inaugurato il Bunk Hotel Amsterdam, la nuova struttura pensata per colmare il divario tra hotel e ostelli. Situato in un edificio monumentale, l’ex chiesa di Santa Rita, nel vivace quartiere Noord della capitale olandese, ospita 107 camere e 52 pod. Le Bunk room possono ospitare da 1 a 5 persone, mentre i pod privati -singoli o doppi- sono l’opzione più economica con tutto lusso della privacy: una soluzione perfetta per chi viaggia con piccoli budget. Il design rispetta l'architettura originale della chiesa: le camere sono ricavate in blocchi bianchi che sembrano “galleggiare” all'interno della struttura. Per rendere onore alla storia della chiesa (bombardata nel 1943) è stato posto un monumento commemorativo a cielo aperto, mentre dentro al Bunk Hotel una biblioteca accoglierà viaggiatori e gente del posto. Tra le curiosità una scala segreta che conduce a una collezione di vinili e uno studio di registrazione/stazione radio (UNTOLD Radio). Questo hotel è stato pensato con spazi moderni e funzionai e con una impronta decisamente sostenibile anche nei prodotti di cortesia che vengono utilizzati all’interno della struttura. Il check-in avviene con un sistema automatizzato, il wifi è gratuito e veloce per tutti, prese di ricarica e usb si trovano in ogni angolo. Gli spazi comuni chiamano alla condivisione, con bagni gender-neutral e grandi tavoli comuni nell’area ristorante. Un intenso calendario culturale e un programma di artisti-in-residence dà vita a eventi sociali inclusivi ogni settimana. L’indirizzo è: Bunk Hotel Amsterdam Hagedoornplein 2, 1031 BV Amsterdam (NL) - (PRIMAPRESS)