Da American Airlines arriva il via libera a modificare le prenotazioni senza penalità entro l'anno

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - American Airlines proroga ulteriormente la possibilità garantita ai passeggeri di modificare senza penalità le proprie prenotazioni sino a fine anno. Come si evince dal sito della compagnia a stelle e strisce, tutti i viaggi prenotati prima del 30 settembre potranno beneficiare di modifiche gratuite fino al 31 dicembre 2020. I passeggeri possono modificare o annullare i loro prossimi viaggi una volta, senza penalità. L’offerta si applicherà anche alle tariffe economy basic, altrimenti non modificabili.

I clienti potranno anche cambiare le città di partenza e arrivo, pagando solo l’eventuale differenza tariffaria. Chi vorrà annullare un viaggio imminente, invece, riceverà un credito di volo, valido per 12 mesi dal momento della cancellazione. Al momento, American Airlines non emette rimborsi per viaggi cancellati. - (PRIMAPRESS)