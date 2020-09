Alla direzione dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo di Milano arriva Kalanit Goren Perry

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il testimone lasciato da Avital Kotzer Adari alla guida dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, è stato raccolto da Kalanit Goren Perry, nuova delegata a Milano, arrivata dalla verde Galilea ma legata all’Italia per la sua passione per la cultura, il cinema e i viaggi. Proprio questa inclinazione, al termine del suo servizio militare, l’ha portata ad impegnarsi con attività specifiche all’interno del Ministero del Turismo di Israele.

La sua formazione ha maturato le esperienze vissute muovendosi dall’Irlanda, agli Stati Uniti fino al Sudafrica e all’Estremo Oriente.

A Roma, per due anni Kalanit ha frequentato le Scienze dello Spettacolo presso l’Università La Sapienza, concludendo poi il percorso di studi in Israele con una laurea triennale in cinematografia con tesi in Sound Design mentre il secondo ciclo di studi lo ha intrapreso in Scienze Politiche e Diplomazia internazionale con progetto finale dedicato alla comunicazione Visual.

Natura, deserto, Eilat, Negev: queste le parole chiave nel lavoro di promozione realizzato da Kalanit in collaborazione con DMC israeliani e Tour Operator Internazionali e, naturalmente, con la rete del territoro, al fine di comunicare alcuni degli aspetti più originali e interessanti della destinazione, sconosciuti talvolta grande pubblico.

“Raccogliendo l'eredità dello straordinario lavoro fatto fino a questo momento è mio grande desiderio intensificare la comunicazione, sia tradizionale sia social e digitale, attraverso l’impiego di mezzi comunicativi sempre più sofisticati la cui competenza abbiamo appreso in questi mesi. Il mio obbiettivo è quello di far crescere tutti i settori del turismo verso Israele, dal più tradizionale turismo religioso al turismo leisure, avventura e sportivo, promuovendo i differenti brand, entrando nel cuore dei turisti italiani desiderosi di ritornare nella nostra splendida Israele" ha dichiarato Kalanit.

. - (PRIMAPRESS)