Al Castello di Spessa in Friuli va di scena il Piccolo Opera Festival per ascoltare musica lirica e scoprire luoghi

(PRIMAPRESS) - GORIZIA - A Capriva del Friuli, in provincia di Gorizia, il Castello di Spessa che ospitò Giacomo Casanova, si prepara la 13ma edizione del Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia. Concerti di musica lirica che dal 20 agosto al 13 settembre entreranno in castelli, antiche dimore, giardini storici, in una sinfonia di suoni e voci che condurrà alla scoperta di angoli incantati e segreti, ricchi di storia ed arte, del Friuli Venezia Giulia. Le prenotazioni degli spettacoli (di cui alcuni sono gratuiti), si possono fare dal sito www.piccolofestival.org. Le rappresentazioni si terranno tutte all’aperto e avranno come corollario visite guidate, aperitivi, introduzioni all’ascolto e cene prima e dopo gli appuntamenti musicali. Per un’esperienza che permetterà di conoscere non solo la storia e le architetture, ma anche sapori e vini di questa straordinaria regione di confine protesa verso la Mitteleuropa. - (PRIMAPRESS)