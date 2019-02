Viaggio d'affari in Europa: 10 regole d'oro

(PRIMAPRESS) - ROMA -spesso in Europa pere per concludere affari con i clienti? Quali sono leda seguire? Scopriamole in questa guida dedicata ai businessmen che prenotano l’aereo per esigenze lavorative.Quando ci si appresta a fare un viaggio d’affari è importante ovviamente avere un buon bagaglio. Se si tratta di pochi giorni si può optare, ad esempio, per un trolley bagaglio a mano Piquadro, mentre se i giorni sono di più meglio abbinare un bagaglio anche più grandi.Non si è tenuti a esibire lao ilquando ci si muove all'interno dello spazio Schengen. Anche se non si necessita del passaporto per i controlli alle frontiere all'interno dello spazio Schengen, è sempre buon consiglio portarlo o, in alternativa, esibire la carta d'identità. In questo modo si potrà dimostrare la propria identità senza problemi.Anche se si tratta di un viaggio d’affari ci si può sentire liberi di portare con sè il proprio, se non si vuole lasciarlo a casa da solo. L’importante è che l’animale domestico sia munito delper gli animali da compagnia.Se si parte in aereo assicurarsi di sapere cosa è consentito portare nel trolley bagaglio a mano. È bene ricordare che ogni paese dell'UE può stabilire una quantità massima die diche puoi portare con te.Le quantità massime non possono essere inferiori a:- 200 sigari- 20 litri di vino alcolizzato- 1 kg di tabacco- 10 litri di superalcolici- 110 litri di birra.Se si intende partire con unapari o superiore a 10.000 euro, è necessario dichiararla alle autorità doganali. Nel caso di omessa comunicazione alle autorità si incorre in; inoltre, le autorità possono effettuare verifiche individuali e controllare il trolley bagaglio a mano o il veicolo.Se si decide di partire in viaggio a bordo della propria autovettura si può trasportare al massimoin un contenitore portatile, oltre a quello contenuto nel serbatoio,Il trasporto diin aereo non riguarda solo chi è affetto da particolari malattie (diabete e altre patologie specifiche). È necessario esibire la: è bene trasportarli in confezione originale completi di libretto illustrativo. Ipossono essere trasportati nel trolley bagaglio a mano in quantità non superiore a 100 ml e devono essere esibiti in busta di plastica trasparente chiusa, oltre ad essere accompagnati dal foglietto illustrativo e dal certificato medico.È vietato il trasporto all’interno del proprio bagaglio a mano diche possono causare lesioni (bisturi, coltelli, arpioni e lance, forbici con lame lunghe oltre 6 cm, machete, frecce e dardi, pattini per pattinaggio su ghiaccio, etc.).Il phon, l’arricciacapelli e la piastra possono essere trasportati nel trolley bagaglio a mano senza alcun problema. Anche ipossono essere trasportati senza problemi.Ricordare di inserire all’interno del proprio bagaglio a mano, completi giacca e pantalone con cravatta, cardigan e magliette girocollo.Completare il proprio dress code casual con un paio dio di- (PRIMAPRESS)