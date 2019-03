Una lounge con vista sui vigneti bio in Franciacorta nell’accoglienza della boutique winery di Ronco Calino

(PRIMAPRESS) - ADRO (BRESCIA) - Immersi nel paesaggio dei vigneti che si tingono di tinte dal verde intenso della primavera ai gialli e rosso dell’autunno segnando il tempo della vendemmia. È questa l’atmosfera che circonda l’open space della nuova sala degustazione della Ronco Calino boutique winery in Franciacorta. Uno spazio che i proprietari Paolo e Lara Radici hanno rinnovato con un restyling dal sapore contemporaneo dedicato all'accoglienza.

Tutt’intorno i dieci ettari di vigneto bio, incorniciano quella che fu la dimora del celebre pianista del XX secolo Arturo Benedetti Michelangeli. Ora le sale interne offrono la percezione di "rifugio" dell'enoturista, accolto in locali dal gusto fresco ed elegante conditi da dettagli insoliti, come i titanici lampadari e i divani sospesi

Ronco Calino non è nuova all’accoglienza in cantina, negli ultimi anni ha ospitato numerosi tour guidati e degustazioni. Tuttavia, per la patronne Lara Radici era tempo di dare un segnale forte: "L'Expo milanese prima, e l'installazione artistica di Christo poi, hanno acceso una luce sul territorio. La Franciacorta tutta si sta muovendo rapidamente per proporre all'enoturista un'accoglienza di livello. Ronco Calino ha voluto fare la sua parte: oggi abbiamo il giusto contesto per accogliere il wine lover esigente”.

"Non ci interessano i grandi numeri, ci indirizziamo verso chi ricerca una dimensione appartata. Ronco Calino è una gemma da scoprire", continua Lara Radici.

Accanto alle proposte di visita con degustazione, la cantina offrirà a richiesta lunch personalizzati. "Collaboreremo con gli chef del territorio per offrire ai visitatori menu dal sapore creativo. Che, abbinati ai nostri Franciacorta e serviti in questa particolare ambientazione, faranno vivere ai nostri ospiti un'esperienza da ricordare.