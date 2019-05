Un talk sul viaggiare sostenibile alla Swiss Summer Lounge di Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dai festival sempre più incentrati sui temi della sostenibilità all’Agenda 2030 dell’Unione Europea, il vero trend è il pensiero che guarda alla salvaguardia del pianeta in tutte le declinazioni delle azioni dell’uomo. Anche un’esperienza di viaggio non può prescindere da questo mood contemporaneo che sarà il tema del talk “Io viaggio sostenibile, quindi penso” promosso da Svizzera Turismo e dal magazine di turismo DOVE (RCS) che si terrà il prossimo 5 giugno (ore 19) presso lo Swiss Summer Lounge di via San Carpoforo a Milano. All’incontro saranno presenti il Direttore di Svizzera Turismo, Armando Troncana, Enrico Bernasconi per RhB Ferrovia Retica, Stefano Caserini, Docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, Enrico De Luca, Responsabile Mkt di Viaggi e Miraggi e Simona Tedesco, Direttore di Dove che modererà l’incontro. - (PRIMAPRESS)