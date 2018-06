Un ciclotour per valorizzare le bellezze archeologiche e paesaggistiche dei Campi Flegrei

(PRIMAPRESS) - Si terrà domenica 3 giugno l’Archeo Bici Tour che si snoderà fra le vie dei Campi Flegrei per portare gli amanti, e non, delle due ruote a visitare uno dopo l’altro le bellezze dei “campi ardenti”.

Con partenza nei pressi della stazione della stazione della Cumana di Lucrino alle ore 10:00 il giro si snoderà, tra emozioni e suggestioni, intorno al lago d’Averno, fino al Tempio di Apollo per poi dirigersi alla meta: il Castello aragonese di Baia, dove il PaFleg installerà delle rastrelliere per supportare un progetto di mobilità sostenibile, già avviato dall’associazione Percorsi Cumani, e che coinvolgerà nel tempo anche gli altri monumenti del Parco presenti lungo l’itinerario.

Una guida autorizzata accompagnerà i partecipanti al tour in una visita alle sale del Museo archeologico dei Campi Flegrei, all’interno del Castello.

“I Campi Flegrei – spiega il direttore del Parco dei Campi Flegrei Paolo Giulierini – sono l’insieme di tante ricchezze, archeologiche e naturali. Un percorso di mobilità diversa, come può essere quello in bicicletta, stimola i visitatori a cogliere le tante sfumature ed emozioni che offre questo territorio, e ci invita a supportare progetti di integrazione con la comunità locale. La collaborazione con le associazioni è sicuramente un valore aggiunto per esplorare e valorizzare un’area tanto preziosa.”.

Alle Terme romane di Baia, invece, doppio appuntamento, sempre il 3 giugno: alle 10:30 e alle 15:00, Legambiente Città Flegrea accompagna con Archeosensorial, una passeggiata tra le bellezze dell’antico monumento attraverso giochi sensoriali.

A Cuma, invece, con il Gruppo archeologico Campi Flegrei, spazio ai bambini con il laboratorio di scavo "Il Piccolo archeologo". L'ingresso ai siti archeologici, in considerazione che la prossima è la prima domenica del mese, è gratuito.