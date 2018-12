SONO Travel Club di Destination Italia punta sul turismo esperenziale

(PRIMAPRESS) - MILANO - Viaggiare ma con l’obiettivo di portarsi a casa un’esperienza. E’ cosi che cresce il turismo esponenziale e l’offerta dei tour operator. Nasce sotto questa spinta SONO Travel Club, il nuovo brand per l’alto di gamma di Destination Italia (l’iniziativa nel turismo firmata dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo e da lastminute.com group), che lo presenta a Cannes in occasione di ILTM 2018, l’appuntamento mondiale b2b della luxury travel industry. Spingendosi oltre la solida esperienza di Regal Travel, SONO Travel Club nasce per superare qualsiasi compromesso in termini di personalizzazione, a partire dal nome, che trasmette italianità e identità e dall’impronta digitale che ne costituisce il logo e lo spirito. Proponendo alla clientela internazionale high-end di viaggiare e scoprire l’Italia in modo esclusivo e autentico, entrando a contatto con la cultura e le eccellenze locali, SONO mantiene ovviamente centrale quanto una vacanza di lusso deve garantire: accoglienza impeccabile in strutture ricercate, servizi personalizzati, ristoranti gourmet ed esperienze selezionate e indimenticabili. Per un trattamento “Exclusive, as you are”, come recita il pay off, mettendo a disposizione del cliente, in ogni fase del viaggio, un esperto concierge multilingue. Le proposte per vivere la meta turistica più desiderata al mondo sono raccontate, al sofisticato pubblico di ILTM, in un armonioso percorso che segue il tema delle Quattro Stagioni: in ogni periodo dell’anno, infatti, proprio come piace agli italiani, c’è una meta da scoprire, una tradizione da ripetere e qualcosa che gli italiani amano fare e che gli stranieri invidiano e vogliono poter vivere e raccontare. Per ogni stagione, perciò, SONO Travel Club suggerisce alla clientela d’alta gamma le mete ideali da visitare nel Belpaese, abbinate ad accomodation esclusive ed appuntamenti da non perdere, per esperienze memorabile ed autentiche. “Possiamo contare sulla professionalità e sulla competenza del nostro team e sulla profonda conoscenza culturale dei principali mercati di origine – Nord America, Russia, Brasile, Medio Oriente, Australia, Estremo Oriente e naturalmente Europa – che ci consente relazioni consolidate con la più ampia selezione di hotel di lusso, ville e fornitori di servizi esclusivi in tutte le destinazioni italiane, permettendoci di trovare sempre la suite più ricercata e l’ingresso più introvabile, anche quando tutto sembra esaurito", spiega Marco Ficarra, CEO di SONO Travel Club la divisione indipendente di Destination Italia, ha sede nella sempre più attraente Milano e staff dedicato negli uffici nel centro di Roma, in Sardegna e a Venezia. - (PRIMAPRESS)