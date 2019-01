Salpa da Genova la prima crociera intorno al mondo targata MSC

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Msc Crociere firma la prima crociera che salpa per un giro intorno al mondo. Il viaggio a bordo della nave Magnifica dura 119 giorni e tocca 49 destinazioni, 32 paesi e 6 continenti, percorrendo circa 60 mila chilometri. Più di 250 le escursioni a terra tra cui scegliere. «E’ un periodo molto intenso e importante per la compagnia. Oltre al lancio del progetto world cruise, nel 2019 abbiamo in programma 36 mini crociere al di sotto della settimana. Inoltre, abbiamo predisposto un piano industriale da 13,6 miliardi di euro per la costruzione di 14 nuove navi nei prossimi otto anni ed una commessa a Fincantieri di quattro navi extralusso di dimensioni minori, con circa 500 cabine», spiega Gianni Pilato, sales account manager Nord Ovest Msc Crociere. Previsioni e cifre significative per un grande successo presso i consumatori. Tutto esaurito per l’edizione world cruise dell’anno prossimo e una forte richiesta anche per il 2021. «Dal 10 gennaio apriamo le vendite per la world cruise 2021, che prevede un itinerario ed una nave differenti rispetto ai due precedenti», continua Pilato. Presente alla conferenza stampa in occasione della partenza della world cruise 2019 anche il capitano Marco Massa, che guiderà la nave durante tutta la traversata fino al ritorno nel porto di Genova previsto per il 3 maggio. - (PRIMAPRESS)