Roma Travel Show si prepara ad aprire la sua vetrina sul mondo dei viaggi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il “Roma Travel show” che si svolgerà al Palazzo dei Congressi dell’Eur, dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimo, la capitale tenta di riportare all’attenzione del grande pubblico, tutto ciò che ruota intorno al mondo dei viaggi con una formula dedicata al consumatore finale. È un’alternativa,dunque, ai Bit Milano e Ttg di Rimini che invece si rivolgono ad un segmento B2B. Nelle intenzioni di Eureventi, la società organizzatrice della rassegna, c’è l’obiettivo di offrire una vetrina che recuperi quel gap di disintermediazione che si è creata con l’utilizzo di internet assottigliando il ruolo fondamentale delle agenzie di viaggio come tramite tra tour operator, compagnie aere e strutture ricettive.

“Roma Travel Show”, dunque, si pone come vetrina su tutta la filiera organizzata del mondo dei viaggi, basata su criteri di garanzia, sicurezza e assistenza. Una risposta professionale che mette a disposizione del pubblico di visitatori, dal 31 gennaio al 2 febbraio, al Palazzo dei Congressi, tutto ciò che occorre per trasformare il sogno in un progetto dettagliato, programmando al meglio ogni singolo elemento prima di partire, per non avere spiacevoli sorprese o trovarsi impreparati. Con il patrocinio di Enit-Agenzia nazionale del turismo, Regione Lazio, assessorato allo Sviluppo Economico, turismo e lavoro del Comune di Roma, Confesercenti di Roma, Fiavet Lazio Associazione Imprese Turistiche e Assoviaggi-Associazione italiana delle agenzie di viaggio e turismo, la manifestazione presenta al suo interno diverse declinazioni, centri di attrazione e di interesse, a cui prendono parte i grandi tour operator, le compagnie di crociera per la presentazione dei nuovi cataloghi e i migliori travel destination del Lazio e di tutta Italia, che aiuteranno il pubblico a organizzare il tour perfetto, rispettando esigenze e aspettative di ognuno.

Con i consigli e le proposte delle migliori agenzie di viaggio e dei più esperti travel specialist, è possibile scegliere a Roma Travel Show 2020 tra i ‘tanti turismi’ in cui si è specializzato il comparto: dai viaggi wow, originali sorprendenti e perfettamente costruiti su misura, a quelli culturali per conoscere in profondità il territorio. Presente anche il turismo attivo mirato a eventi sportivi, musicali, cinematografici e artistici, senza escludere i nuovi trend dedicati alla salute in cui a emergere sono offerte di viaggi dedicati a benessere, spa e centri termali.

Affidarsi a un agente di viaggio significa avere la certezza di rispettare tutte le regole che il mercato richiede: a Roma Travel Show, scoprendo tutta la filiera organizzata, sarà possibile per il pubblico comprendere il valore aggiunto di un viaggio basato su criteri di sicurezza e garanzia, per il cliente, e di attenzione e rispetto per il luogo che si andrà a visitare. È importante infatti scegliere di viaggiare in modo responsabile e secondo principi etici, visitando un luogo e rispettandolo integralmente: dall’attenzione e salvaguardia dell’ambiente alla valorizzazione delle culture locali.

Particolare attenzione alla prima edizione di Roma Travel Show è riservata agli Enti del turismo e alle istituzioni rappresentative delle più importanti mete turistiche del territorio italiano e di tutto il mondo, oltre che alle migliori agenzie di viaggio d’Italia. - (PRIMAPRESS)