Nella Valdinievole sulle orme di Leonardo e Pinocchio in occasione della Open Week

(PRIMAPRESS) - MONTECATINI TERME - Torna nella Valdinievole, dal 21 al 28 Aprile 2019 la quarta edizione della Open Week da Leonardo a Pinocchio. Itinerari di gusto e di atmosfere che si snodano da Montecatini Terme in una Toscana Magica racchiusa tra le terre di Leonardo da Vinci e il Parco di Pinocchio a Collodi. Una edizione quella del 2019 che si svolgerà all’insegna del cinquecentenario dalla morte del Genio da Vinci, celebrato in tutto il pianeta per l’intero anno, e che in questi luoghi ha sviluppato il gusto per il paesaggio, per la natura e per i corsi d’acqua, temi ricorrenti in tutta la sua produzione artistica decennale. L’Open Week è l’occasione per una visita al Museo da Vinci con l’esposizione del famoso Paesaggio disegnato da Leonardo: il primo panorama disegnato della storia dell’arte che raffigura la Valdinievole dal punto di osservazione vicino a Monsummano: uno straordinario disegno intitolato a S. Maria della Neve, chiesetta vicina a Montevettolini, che dimostra la incredibile capacità di Leonardo di tratteggiare in prospettiva panorami a noi conosciuti, eppure sempre nuovi. Altra straordinaria attività di questa edizione sarà la concomitanza con la Campagna dentro le mura a Buggiano Castello, una manifestazione sugli Hortus conclausus del piccolo borgo valdinievolino che da decenni incanta migliaia di persone alla scoperta di piccoli giardini segreti e di agrumi profumatissimi. Al centro di questi itinerari c’è Montecatini Terme con le sue terme ma anche con una originale ed inedita mostra sul Tennis di inizio secolo, Monsummano Terme con trekking interessanti e aperture straordinarie del Santuario e del bellissimo museo, e Pescia con l’apertura speciale di piccole chiese e di tesori nascosti, da mostrare al grande pubblico, oltre alle grandissime possibilità di trekking in Valleriana, regina della Open week sin dalla prima edizione. - (PRIMAPRESS)