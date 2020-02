La vera anima di Cuba alla Fiesta del Tambor all'Avana: una reunion dei più grandi musicisti del mondo

(PRIMAPRESS) - AVANA (CUBA) - Se c’è un periodo per scoprire la vera anima cubana, è quando si svolge la Fiesta del Tambor , uno dei più intensi e spettacolari festival di musica cubana. Si tiene dal 23 al 29 marzo all’Avana e conterà sulla partecipazione di importanti musicisti e percussionisti nazionali ed internazionali. Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di artisti e batteristi come Ruy López-Nussa, Horacio Hernández, Dennis Chambers, Dave Weckl, Mark Guiliana, Ketama, Giraldo Piloto, Kilmax, Rodney Barreto, Oliver Valdés, Falete, Emilio Frías, Laura de Los Ángeles , Irene Rodríguez, José Montaña, Cantes de Ida, Piraña, Alain Pérez e Caramelo.

Le principali bande di musica popolare ballabile di Cuba si uniranno alle compagnie di danza più importanti del paese, così come ai gruppi di jazz e folcloristici. Come parte delle attività dell’evento si impartiranno Lezioni di Percussione e Danza e si realizzeranno due Concorsi Internazionali, uno di Percussione per tutte le età e tutto il pubblico, ed il secondo di ballo Casino Cubano, con carattere nazionale ed internazionale per i maggiori di 15 anni.

Naturalmente accanto alla musica ed alla sua vita notturna coinvolgente, la capitale cubana ha un’offerta culturale fatta dei suoi monumenti come sovrapposizione di 500 anni di storia ma con quel carattere distintivo dell’architettura barocca: le strade lastricate che portano alla Plaza de Armas, il mercato di Plaza Veja, Plaza de San Francisco de Asis con il suo passato di porto dei galeoni spagnoli, il Castello del Morro che continua a sparare il suo colpo di cannone alle 21 che segna la fine della giornata ma non della notte da vivere intensamente nei suoi locali dove il profumo di lime e menta dei mojito fanno da sfondo alla movida.

Tra i tour operator che organizzano il viaggio per questo particolare evento c’è Sneakers by Glamour con Volo dall’Italia, 4 notti presso l’Hotel Coloniale 4* con prima colazione, trasferimenti e una lezione di percussioni. Prezzo in camera doppia a partire da Euro 645,00 a persona. - (PRIMAPRESS)