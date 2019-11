La suite Gudliya del Palazzo Reale di Jaipur in affitto su Airbnb. I proventi saranno devoluti alla Fondazione Princess Diya Kumari

(PRIMAPRESS) - JAIPUR (INDIA) - Le porte del palazzo reale di Jaipur, si apriranno per la prima volta non per visite di cortesia tra reali, capi di stato o diplomatici ma per viaggiatori esclusivi. Dal 23 novembre, infatti, la famiglia reale ma mettendo una suite in affitto in esclusiva su Airbnb. Gli ospiti della piattaforma avranno la possibilità di soggiornare nella splendida suite Gudliya, nell’ala privata del palazzo storicamente riservata agli ospiti della famiglia reale e a personalità di rilievo, come Jackie Kennedy e il Principe Carlo.

L’idea è del giovane Maharaja di Jaipur, 21 anni, che nel 2011 è succeduto al nonno diventando l’undicesima generazione della sua famiglia a detenere questo titolo.

«Sono davvero entusiasta di collaborare con Airbnb per far scoprire ai viaggiatori di tutto il mondo lo splendore del Rajasthan. Durante i miei viaggi con Airbnb mi sono sempre sentito il benvenuto in città lontane e culture diverse, e oggi sono felice di condividere attraverso questa esperienza la quintessenza dell’ospitalità indiana», ha affermato Sua Altezza il Maharaja Padmanabh Singh.

Gli ospiti del Maharaja vivranno un viaggio emozionante immersi nel ricco patrimonio storico, artistico e culturale di Jaipur. Soggiornando a Palazzo si caleranno nella vita della famiglia reale indiana, tra colazioni in lussureggianti giardini abitati da pavoni, shopping tour organizzati da un maggiordomo personale, visite guidate ai musei della città e degustazioni di delizie locali sulla splendida terrazza del palazzo.

La suite Gudliya sarà disponibile su Airbnb dal 23 novembre al 31 dicembre 2019 al prezzo speciale di 907 euro a notte. Dal 1° gennaio 2020 la suite rimarrà prenotabile sulla piattaforma al prezzo 7.260 euro a notte. I proventi dei soggiorni verranno devoluti alla Fondazione Princess Diya Kumari, impegnata nel sostenere donne e artigiani nelle aree rurali del Rajasthan. - (PRIMAPRESS)