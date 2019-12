La stagione bianca del Trentino parte con il piede giusto. Tutte le novità delle piste

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La stagione sembra essere partita con il piede giusto con l’abbondanza di neve sulle vette del Trentino. Una delle novità per la prossima stagione bianca è nella skiarea della Paganella. La nuova telecabina da 10 posti è pronta a partire da Pian del Dosson (stazione intermedia della telecabina che, dal centro di Andalo, arriva al Doss Pelà) e raggiungerà località La Selletta a 1.980m slm. Contemporaneamente verrà realizzata anche una nuova pista, la rossa Selletta - Dosson di 2 km - che affiancherà il tracciato dell’impianto e come tutte le altre piste della skiarea, sarà dotata di un moderno sistema di innevamento programmato. Presenterà una pendenza media del 26% e massima fino al 43%.

Per collegare al meglio la nuova pista alla rete esistente, verrà realizzata anche una pista di raccordo che collegherà il Rifugio Malga Zambana al nuovo tracciato Dosson-Selletta e sarà lunga 400m. La stazione di partenza dell’impianto in località Dosson sarà inserita nel contesto ambientale il più possibile in armonia con la natura e le strutture esistenti: Il tocco naturale del legno, usato per il rivestimento esterno, riprodurrà infatti il profilo stilizzato delle Dolomiti di Brenta.

Grazie ai nuovi lavori nella Skiarea Paganella la superficie sciabile disponibile sarà incrementata del 10%.

Come nelle ultime stagioni anche per il prossimo inverno le novità nella Ski Area San Martino - Passo Rolle, che fa parte del Consorzio Dolomiti Superski, non passeranno inosservate: gli investimenti sfiorano questa volta i 5 milioni di Euro grazie alle opere programmate nella zona dell’Alpe Tognola. La novità più attesa è senz’altro la nuova seggiovia Cigolera, a sei posti ad agganciamento automatico, con una portata oraria di 2000 persone e un tempo totale di percorrenza di soli 3 minuti e mezzo. A servizio dell’impianto entreranno in funzione tutte le opere, realizzate sul versante di Cima Tognola la scorsa estate, tra cui spiccano la sistemazione e l’ampliamento delle piste da sci, la creazione del raccordo Cima Tognola - Cigolera e il potenziamento dell’impianto di innevamento programmato. Il nuovo impianto rappresenta la prima opera di ammodernamento del Collegamento Ces - Tognola, snodo cruciale del celebre Carosello delle Malghe, sulla Ski Area San Martino Passo Rolle. Per l’inverno successivo è già prevista la realizzazione di un secondo impianto che, dall’arrivo della nuova seggiovia, permetterà di raggiungere Cima Tognola in pochi minuti. La nuova seggiovia serve due piste di medio livello molto importanti sia per lo sciatore settimanale che per gli Sci club della zona, che da sempre si allenano sulla pista Cigolera. Due sono le novità che offrirà la skiarea di Folgarida – Marilleva in Val di Sole. La prima è la nuova seggiovia sei posti “Bassetta” per raggiungere il Monte Spolverino, a quota 2.092 m., la seconda novità riguarda il rifacimento della Skiweg Malghet Aut (il collegamento sci ai piedi dall’Alpe di Daolasa con il versante di Folgarida) che sarà allargata e dotata di nuovo impianto di innevamento programmato. E non mancano le novità sul fronte après ski: a Marilleva 1400, si potrà trascorrere il momento “after skiing“ sulla terrazza panoramica del nuovo locale con ristorante e pizzeria collocato alla partenza della telecabina Panciana.

La Skiarea di Madonna di Campiglio, con i suoi impianti e piste moderne, resta uno delle più efficienti strutture. Tra le novità spicca la realizzazione di una nuova seggiovia 6 posti con portata oraria di 2800, in sostituzione della storica biposto “Nube d’oro”. Con la stazione di partenza traslata di 300 m verso valle il nuovo impianto sarà raggiungibile anche dalla pista azzurra Nube d’Argento-Gendarme. Contestualmente alla realizzazione della nuova seggiovia, si procederà con l’allargamento delle piste da sci Nube d’Argento e Nube d’Argento-Gendarme, nonché la sostituzione dell’impianto di innevamento programmato. Altri interventi riguardano il completamento dei lavori di sistemazione e di allargamento della pista Amazzonia. - (PRIMAPRESS)