La Slovenia più vicina dall'Italia con un nuovo collegamento in treno da Udine e Trieste

(PRIMAPRESS) - LUBIANA - Da oggi sarà ancora più semplice raggiungere il cuore verde d’Europa grazie al nuovo collegamento ferroviario che connette le due principali città del Friuli-Venezia Giulia, Udine e Trieste, alla capitale slovena Lubiana, con tutta una serie di tappe intermedie. La tratta, gestita da una collaborazione tra ferrovie slovene e Trenitalia, prevede 2 viaggi al giorno da Trieste, in mattinata (9.01) e nel tardo pomeriggio (19.09) e potrà accomodare 297 passeggeri. Il prezzo del biglietto per Lubiana è di € 8,00 a persona da Trieste, di € 11.60 dall'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e di € 15.60 da Udine. Per orari e biglietti si può consultare il sito delle ferrovie slovene: http://www.slo-zeleznice.si/en/ - (PRIMAPRESS)