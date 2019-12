La notte di San Silvestro nell’atmosfera di Umbria Jazz Winter e nel relax del Griffin’s Resort di Orvieto

(PRIMAPRESS) - ORVIETO - Festeggiare il nuovo anno senza rinunciare all’irresistibile atmosfera di una jam-session di jazz. La proposta per gli appassionati del genere musicale nato in oltreoceano, arriva dal Griffin’s Resort di Orvieto, un luogo di charme e d'atmosfera nel cuore dell'Umbria. Immerso nelle colline della Tenuta Ponziani, tra vigneti, ulivi e giardini di erbe officinali, la struttura prevede tre notti in camera doppia con prima colazione e cenone di Capodanno al ristorante "Il Tempo dei Sensi", con piatti della tradizione umbra a base di carne e tartufo, rivisitati in chiave gourmet. Il tutto accompagnato dalle note calde del jazz eseguite dal vivo dal raffinatissimo trio dei Blue Carpet.

Una scelta musicale non casuale perché proprio a fine anno - dal 28 dicembre al 1° gennaio 2020 - si svolge a Orvieto la 27^ edizione dell'Umbria Jazz Winter - versione "invernale" del celeberrimo festival che ogni anno, a luglio, anima il capoluogo umbro: un'occasione unica per i jazz lover, che potranno abbinare la loro passione a un soggiorno speciale, respirando l'atmosfera più autentica della regione, tra atmosfere di festa e natura.

La proposta del Griffin's Resort include anche un brunch di Capodanno e una visita alla cantina Ponziani con degustazione dei vini. La sistemazione è prevista in una delle 16 tra suite e camere Superior e Deluxe che la struttura offre, tutte diverse, che abbinano arredi antichi con pezzi di design contem-poraneo. Al Griffin's Resort nulla è lasciato al caso perché gli elementi che caratterizzano la regione, come i colori della terra, i profumi e le tradizioni sono stati sapientemente combinati con la modernità, creando ambienti accoglienti in ogni momento della giornata. L'uso della pietra locale e un restauro realizzato con materiali sostenibili garantiscono il benessere agli ospiti e la salvaguardia dell'ambiente naturale.

Il pacchetto Capodanno al Griffin's Resort a Orvieto, dal 29 dicembre al 1° gennaio, include 3 notti in camera matrimoniale, la colazione a buffet, il cenone di Capodanno con musica jazz di accompagnamento al ristorante "Il Tempo dei Sensi", il brunch di Capodanno, degustazione di vini Ponziani e visita della cantina e una bottiglia di vini Cantina Ponziani in camera. Quota da Euro 431 a persona (862 Euro a camera per 3 notti, notte aggiuntiva 153 Euro).

Il programma dell'Umbria Jazz Winter #27 vedrà oltre novanta eventi, trenta band e più di centocinquanta musicisti in rappresentanza dei massimi livelli del jazz italiano e internazionale, che si esibiranno in sette diverse location nel centro storico di Orvieto, in una sorta di ideale simbiosi di arte, cultura, qualità della vita. Suggestivi e imperdibili i due momenti che da sempre sono il fulcro dell'Umbria Jazz Winter: i concerti prima e dopo lo scoccare della mezzanotte nella notte del 31 e il concerto gospel che segue la Messa di Capodanno, il pomeriggio in Duomo: i canti religiosi della tradizione afroamericana sono, infatti, una presenza fissa dei programmi del festival.