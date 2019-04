Iniziata la lunga crociera di Spectrum of the Seas, la nuova nave di Royal Carribean in rotta verso Shanghai

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - In rotta verso Napoli prima di intraprendere la sua navigazione “Sulla via della seta”. Spectrum of the Seas di Royal Caribbean, prima unità della classe Quantum Ultra, ha lasciato Civitavecchia dove ha preso avvio la sua crociera inaugurale Global Odyssey in un viaggio lungo 46 notti - che dall'Europa la porterà a Shanghai, homeport della nave per l'estate 2019.

Spectrum of the Seas può ospitare fino a 4.246 ospiti e 1.551 membri dell'equipaggio e unisce design rivoluzionario, comfort estremo e le tecnologie più moderne per offrire nuove tipologie di cabine, concetti gastronomici innovativi ed esperienze di bordo divertenti: lo scalo nel porto laziale è un'occasione per ammirare un gioiello della canteristica europea (in questo caso i cantieri tedeschi Meyer Werft) commissionato da Royal Caribbean per soddisfare il mercato asiatico.

Sempre a Civitavecchia è atteso a breve il debutto italiano di Celebrity Edge, ammiraglia della flotta Celebrity Cruises, la compagnia di crociere "modern luxury" del gruppo Royal Caribbean, a riprova della centralità del Belpaese nel mercato crocieristico. - (PRIMAPRESS)