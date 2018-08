Inaugurato dallo sceicco Al Maktoum il parco tematico del Warner Bros World ad Abu Dhabi

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI - Un parco tematico dall’atmosfera fantasy quello inaugurato ad Abu Dhabi dal Vice Presidente Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum insieme al Principe Ereditario Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che hanno tagliato il nastro del Warner Bros. World™ Abu Dhabi, Si tratta del primo parco indoor a tema Warner Bros realizzato da Miral in partnership con Warner Bros. Entertainment, con un investimento di 1 milione di dollari.

La cerimonia si è tenuta nella fantasiosa Warner Bros. Plaza della Warner Bros.

Il parco, aprirà ufficialmente al pubblico oggi 25 luglio. L’apertura del Warner Bros. World Abu Dhabi aggiunge un’ulteriore opzione all’offerta di Yas Island di attrazioni turistiche e di intrattenimento di livello mondiale, e serve a rafforzare la posizione dell’isola come importante destinazione per il tempo libero e il divertimento ad Abu Dhabi. - (PRIMAPRESS)