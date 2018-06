In bicicletta tra i sentieri delle valli dolomitiche sostando nei bike hotels

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Dal tour della Sellaronda alla mitica Maratona des Dolomites per atleti dal cuore d’acciaio, il mondo delle Dolomiti si esplora in bicicletta da quella muscolare ed impegnativa alla più family friendly due ruote a pedalata assistita. Ormai gli itinerari per muoversi nelle valli dolomitiche sono scanditi dalla presenza di una rete diffusa di Bike Hotels come il Posta Zirm Hotel di Corvara, l’albergo storico dell’Alta Val Badia. Il Posta Zirm fa parte dell’Italy Bike Hotels ( www.italybikehotels.com ), gruppo specializzato nell’accoglienza dei ciclisti, ai quali offre servizi specializzati ed altamente qualificati per rendere memorabili le loro vacanze in bicicletta inoltre è affiliato ai Wanderhotels, alberghi esclusivamente a conduzione familiare, che offrono un alto grado di competenza nel settore dell’escursionismo alpino nelle più belle zone montane di Austria, Italia, Svizzera e Germania. Il Posta Zirm Hotel gode di una posizione che consente di disegnare itinerari tra una valle e l’altra con un range di chilometri accessibili.Nel periodo fra il 15 e il 24 giugno, il pacchetto Passione Roadbike, ad esempio, propone 3 o 6 giorni durante i quali si pedala su storiche salite e discese mozzafiato delle Dolomiti, accompagnati da un’esperta guida Dolomite Biking (da 527 € a 899 €). Chi vuole regalarsi un’intera settimana sulle due ruote, può approfittare dall’8 al 28 luglio del pacchetto Mountain & Road Bike, articolato in varie proposte fra le quali ciascuno potrà scegliere quella più adatta alle proprie esigenze: Bike Basic, Bike Special (con 3 uscite guidate in MTB o bici da corsa), Bike Deluxe (con 4 uscite guidate e massaggi alle gambe nella Wellness Farm dell’Hotel). Prezzo a partire da 770 €. - (PRIMAPRESS)