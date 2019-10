Il "perfect day" a Lalepa, l'isola delle Nuove Ebridi da raggiungere con Royal Caribbean

(PRIMAPRESS) - MILANO – Vanuatu, l’isola delle Nuove Ebridi, una delle perle naturali del Sud Pacifico, sarà la nuova isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day at Lelepa. L'annuncio del nuovo progetto è stato dato dal Primo Ministro di Vanuatu, Charlot Salwai, e dal Presidente e CEO di Royal Caribbean International, Michael Bayley.

Salwai e Bayley hanno annunciato che la destinazione sarà realizzata in collaborazione con la comunità di Vanuatu, con l’obiettivo di mostrare la ricchezza ecologica unica e l’eterogenea cultura locale della nazione insulare e per offrire opportunità di lavoro e di istruzione alla comunità. Perfect Day at Lelepa sarà realizzata secondo criteri di sostenibilità per salvaguardare l’ecosistema dell’isola e sarà la prima destinazione di crociera privata a zero emissione di carbonio* al mondo. A capo del progetto sarà Cox Architecture, studio di architettura contemporanea e sostenibile con particolare focus sul design.

“Riteniamo che le nostre destinazioni debbano essere progettate in modo sostenibile - ha affermato Bayley -. La nostra idea va oltre la semplice salvaguardia delle caratteristiche ecologiche di Lelepa e include il rispetto degli abitanti e delle loro tradizioni che rendono l’isola un luogo speciale.”

Il Primo Ministro di Vanuatu, Salwai, ha dichiarato: “Vanuatu è un vero e proprio paradiso sia per la nostra popolazione, sia per i visitatori che ogni anno accogliamo sulle nostre isole. Oggi abbiamo siglato un importante passo avanti nella stretta relazione che ci lega a Royal Caribbean, un accordo che sosterrà la crescita sostenibile per le future generazioni. I Ni-Vanuatu attendono entusiasti di accogliere gli ospiti di Royal Caribbean provenienti da tutto il mondo per straordinarie avventure e relax durante il loro Perfect Day a Lelepa”. - (PRIMAPRESS)