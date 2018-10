Il compleanno dell'Aquatis di Losanna, il più grande acquario d'acqua dolce d'Europa

(PRIMAPRESS) - LOSANNA - Aquatis, l’Aquarium – Vivarium di Losanna, il più grande acquario d’acqua dolce d’Europa, il 21 ottobre spegne la sua prima candelina. Primo complesso elvetico dedicato agli ecosistemi e allo sviluppo sostenibile, Aquatis (Aqua-Acqua T-erra I-Innovazione S-cienza), in questo primo anno di attività ha svolto una importante ruolo di formazione e sensibilizzazione del pubblico su vari temi dell’ambiente e del risparmio idrico. Dietro allo scintillante abito di placche metalliche, a ricordo delle scaglie dei pesci, si snodano sue due piani vasche per una capacità complessiva di due milioni di litri di acqua dolce, 20 ecosistemi diversi, 46 acquari / vivarium / terrari, 100 rettili e 10’000 pesci provenienti dai 5 continenti.

Accanto a questa visionaria struttura, l’Aquatis Hotel, trestelle superiore situato al capolinea della metropolitana e prossimo all’uscita dell’autostrada, è un hotel ideale per gruppi e turisti di passaggio. Oltre a due pacchetti – soggiorno, comprensivi di 1 pernottamento con prima colazione e visita di Aquatis (da CHF 79. - a persona), propone crociere, visite di altri musei di Losanna e viaggi in treno a prezzo scontato. - (PRIMAPRESS)