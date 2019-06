I Marriott International approdano in Giamaica con l'AC Hotel Kingston

(PRIMAPRESS) - GIAMAICA - AC Hotels by Marriott ha annunciato l'apertura di AC Hotel Kingston, in Giamaica. Gli AC Hotels, nati dalla visione contemporanea dell’albergatore Antonio Catalan, il cui marchio fondato nel 1998 in Spagna, ha preso le iniziali dell’imprenditore, Nel 2011, il brand è entrato a far parte del bouquet dei marchi di Marriott International con il lancio di AC Hotels by Marriott in tutto il mondo in località come Francia, Danimarca, Stati Uniti, America Latina, Porto Rico e ora Giamaica.

Il design dell'AC Hotel Kingston, si può riassumere nella ricerca di spazi e luce che si respirano nelle varie aree dell’hotel. Le 219 camere sono improntate sulla razionalità con un'innovativa programmazione dedicata a cibi e bevande con esperienze di ispirazione locale sia per i viaggiatori internazionali che per gli stessi locali. - (PRIMAPRESS)