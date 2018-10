Federparchi presenta al TTG Travel Experience "Destinazioni Parchi" il nuovo format di viaggi sostenibile nelle aree verdi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell’anno nazionale del "turismo lento e dei cammini" programmato per il 2019 dal Ministero dei Beni Ambientali Culturali e del Turismo (MiBACT), Ferderparchi cambia pelle e segue nuovi trend di sostenibilità.

Dalla cooperazione fra Ferderparchi, Outdoor Travel e Swarovski Optik Italia, nasce "Destinazione Parchi", una selezione di viaggi "long weekend" realizzati per scoprire le eccellenze delle Aree Protette italiane. Il primo catalogo Destinazione Parchi sarà presentato a TTG Travel Experience che si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 10 al 13 ottobre 2018.

"Il turismo del futuro - afferma Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi - o è ecocompatibile o semplicemente non è. Su questo fronte le Aree Protette svolgono un ruolo di battistrada offrendo esperienze di grande rilievo di contatto con la natura, con il territorio, con paesaggi incantevoli. I Parchi sono spazi fruibili nel pieno rispetto dell'equilibro ambientale e della tutela dei luoghi. In questo contesto la collaborazione fra Federparchi, il tour operator Outdoor Travel ed il partner tecnico Swarovski Optik Italia, con il catalogo viaggi Destinazione Parchi segna un importante passo avanti nel piano strategico della nostra Federazione per un corretto e consapevole approccio alla scoperta delle nostre bellezze naturali".

"Destinazione Parchi" fa parte del catalogo Destinazioni Active Italia 2018/2019 curato da Outdoor Travel, il tour operator piemontese specializzato in turismo sportivo e all'aria aperta. "Aver creato una specifica destinazione turistica pensata per incentivare il turismo sostenibile ed esperenziale nei parchi e nelle aree protette - dice Stefania Libietti, Ceo di Outdoor Travel - è la risposta ad un segmento di turismo che ha modificato i propri stili di consumo del tempo libero diventato più attento al benessere fisico e più sensibile al rispetto ed alla preservazione del grande patrimonio di verde. E' chiaro - aggiunge Libietti - che tutto l'impianto di promozione di questo catalogo è rivolto alla fruizione dei luoghi nel pieno rispetto ambientale, prerogativa essenziale per Ferderparchi".

Il nuovo catalogo dunque si inserisce in quel modello di turismo esperienziale che tutti gli indicatori dell'economia turistica danno in crescita. "Sarà proprio la capacità di esaltare l'esperienza di viaggio in un'area naturale a far crescere il segmento - sostiene Franco Cernigliaro, responsabile di Swarovski Optik Italia - L'osservazione attenta di quello che ci circonda e la conoscenza di che cosa stiamo osservando con l'ausilio delle guide del parco e dei binocoli di altissima qualità, amplificano il ricordo che ci portiamo a casa e condividiamo con i nostri amici. E' questa la vera esperienza". - (PRIMAPRESS)