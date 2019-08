Dolomiti nei 10 anni Unesco presenta la guida che illustra 111 luoghi imperdibili

(PRIMAPRESS) - SAN MARTINO DI CASTROZZA - La 33^ edizione di DolomitIncontri, che è una delle tante occasioni di questa stagione di celebrare il primo decennale dell’inserimento delle Dolomiti nel Patrimonio Mondiale Unesco, diventa anche un significativo appuntamento per lanciare la guida di Giulia Castelli Gattinara, “111 luoghi delle Dolomiti che devi proprio scoprire” (edizioni Emons), in cui si raccontano non solo i luoghi iconici delle Dolomiti ma anche le diversità delle sue valli e dei suoi caratteri meno noti.

Sabato 24 agosto, Dolomitincontri , il felice progetto dell’Apt di San Martino di Castrozza in collaborazione con i comuni di Primiero e Vanoi, aprirà un talk con Francesco Vidotto, scrittore, sportivo e vero appassionato di montagna. - (PRIMAPRESS)