Crociere: le nuove destinazioni di Celebrity Cruises a partire dal 2021

(PRIMAPRESS) - MILANO - Emozioni, suggestioni, esperienze sono loro i nuovi mood anche del turismo crocieristico che cambia velocemente pelle con le aspettative dei passeggeri. La compagnia di navigazione Celebrity Cruises ha presentato il suo programma 2021-2022 che conta in catalogo più di 280 destinazioni in 7 continenti.

"La mission di Celebrity Cruises è offrire il mondo ai nostri ospiti", ha dichiarato Lisa Lutoff-Perlo, Presidente e CEO di Celebrity Cruises. "Per la stagione 2021-22 abbiamo cercato sull’intero pianeta le esperienze di vacanza più nuove e incredibili. Porteremo i nostri ospiti in luoghi che resteranno nel cuore a lungo e visiteremo numerosi nuovi porti di scalo in Europa, Asia, Sud America e Alaska."

Il ventaglio delle destinazioni raggiunte da Celebrity, già ragguardevole, si sta ampliando fino a includere nel 2021-22 otto nuovi spettacolari porti di scalo, tra cui Taranto, Salvador de Bahia, Ilocos, (Filippine) Ishigaki, (Giappone), Zante, Idra e Salonicco (Grecia) e la penisola di Kenai a Homer, in Alaska, il momento clou di un nuovissimo cruisetour al via nel 2021. La nuova programmazione includerà più di 125 overnight in oltre 30 dei luoghi più attraenti del mondo, tra questi, una notte a Porto in Portogallo e l’opportunità di festeggiare il Capodanno con un tocco latino nella vibrante città di Montevideo, in Uruguay. - (PRIMAPRESS)