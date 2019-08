Con Dove al Festival delle Valli Reatine per scoprire la natura di un territorio che porta ancora i segni del terremoto

(PRIMAPRESS) - AMATRICE (RIETI) - Il prossimo 3 e 4 agosto debutta il primo Festival delle Valli Reatine organizzato da DOVE in collaborazione con la Regione Lazio. Due giorni di incontri, laboratori, escursioni ed eventi insieme ai giornalisti del magazine di turismo di Rcs per scoprire la natura, la cultura, la gastronomia e le straordinarie persone che stanno lavorando per il futuro di queste terre. “Questo sarà solo l’inizio di una lunga storia che ci accompagnerà fino a Natale - spiega il direttore del mensile di viaggi, Simona Tedesco - perché c’è un’Italia ricca di tesori nascosti che merita d’essere raccontata”, Ecco i magnifici 15 Comuni protagonisti con noi di questa grande, straordinaria avventura: Rieti, Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borbona, BorgoVelino, Cantalice, Cittaducale, CastelSantAngelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, PoggioBustone, Posta, Rivodutri. #festivalvallireatine #LazioIsME #Visit_Lazio #doveviaggi - (PRIMAPRESS)