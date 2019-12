Cin Cin di capodanno nei rifugi in Lombardia tra discese in slitta e fiaccolate sotto le stelle

(PRIMAPRESS) - MILANO - Queste festività di Natale hanno già confermato un boom delle prenotazioni per le vacanze in montagna. E preferibilmente ammantate da una bella coltre di neve. La neve non si è fatta attendere dopo un autunno dalle abbondanti e preoccupanti piogge, e le associazioni di categoria del settore turistico riportano già dati di tutto esaurito con una presenza estera rilevante che sfiora il 22% nelle zone del Trentino, Alto Adige e Lombardia.

Il calendario dell’offerta turistica è varia ma quest’anno a spingere sull’acceleratore è anche l’associazione dei rifugi della Lombardia che hanno trasformato la tradizionale accoglienza in un’ospitalità familiare ma capace di offrire servizi che erano solo appannaggio di consolidate strutture alberghiere. Ecco che il cenone di Capodanno per brindare al 2020, si trasforma in un viaggio gourmet nella cucina tradizionale delle vallate lombarde e le ciaspolate in suggestivi tour in notturna nell’ovattato silenzio della notte ma seguiti da una guida alpina.

Nel sito dei rifugi della Lombardia si possono scoprire tutte le opportunità a partire dalla discesa in notturna con lo slittino dopo il brindisi per il nuovo anno nei rifugi del Parco dello Stelvio e le degustazioni della cucina valtellinese o scoprire le bellezze naturali del Parco del Monte Barro o della Valtrompia e la Valmadrera. - (PRIMAPRESS)