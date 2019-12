Canada: ecco le 9 migliori cose da fare a Ottawa in autunno

(PRIMAPRESS) - MILANO - In autunno, gli abitanti di Ottawa indossano i loro maglioni e vanno fuori per assaporare l'aria frizzante e ammirare le spettacolari foglie d'autunno che cambiano colore. È il momento perfetto per una passeggiata, un giro in bicicletta, una visita al museo o un festival gastronomico, reso indimenticabile da una tazza fumante di sidro di mele caldo.Volete organizzare un? Vi consigliamo dunquee pubblichiamo l’elenco delle 9 migliori cose da fare in questa città, recensite in un articolo pubblicato nel sito ufficiale di turismo canadese “Destination Canada”.1. Acquisti e divertimento al mercato ByWardColorato, vivace ed eclettico: il ByWard Market è un mercato scoperto, aperto tutto l'anno, che opera dal 1826. Centosettantacinque venditori offrono tè raffinati, cioccolatini artigianali, prodotti freschi, formaggi, salumi, manufatti e artigianato locale e molto altro ancora. Il quartiere di mattoni d'epoca di ByWard è ricco di ristoranti, bar, boutique e gallerie alla moda. In questo luogo potrete quindi trascorrere un'intera giornata a fare shopping e divertirvi curiosando in giro.2. Tour in bici per ammirare le attrazioni della cittàSuggeriamo una pedalata in bicicletta lungo l’Osgoode Pathway, lungo 22 chilometri, un letto ferroviario del 1854 restaurato e trasformato in un percorso ricreativo. Si tratta di un rilassante giro nella foresta che parte da Leitrim Road e si dirige a sud verso Osgoode Village. Un altro percorso scenico in bici passa da Parliament Hill e procede a ovest fino al Canadian War Museum. Potete affittare le bici di fronte al Fairmont Château Laurier e iniziare a esplorare Ottawa partendo da qui.3. Assaggiare il BeaverTail, tipico dolce canadeseIl BeaverTail (letteralmente coda di castoro) è un dolce originale canadese: una pasta frolla stirata a mano e fritta a forma di coda di castoro. Viene arrotolato nello zucchero alla cannella, oppure guarnito con nutella e banane o frutta e panna montata. Acquistatene uno in un chiosco all'aperto (magari su William e George Street o dopo aver pattinato nel Rideau Canal) o al ByWard Market e gustatelo con la cioccolata calda.4. Organizzare una passeggiata tra le strade infestate dai fantasmiLe guide, dotate di lanterne, vi accompagneranno in una “Haunted Walk of Ottawa”, un famoso tour notturno a piedi nei luoghi “infestati” della città, tra cui il canale Rideau, il Fairmont Château Laurier e l'HI-Ottawa Jail Hostel. Oltre ai fantasmi e alle storie inquietanti, ricordiamo i tour speciali per Halloween.5. Partecipare ad una sagra gastronomicaAd esempio, festeggiate il raccolto locale con degustazioni di vini, cene organizzate da chef blasonati a base di prodotti del luogo, dimostrazioni di cucina e assaggi di formaggio, visitando i 510 metri quadrati dell'Ottawa Wine & Food Festival. Ogni novembre, la città ospita 200 fornitori di ottimi vini, prodotti locali, pane artigianale, condimenti gourmet e altre prelibatezze gastronomiche. Potrete anche partecipare ai seminari dei maestri della birra artigianale o ai Tasting Floor Pass, in cui calpestare l'uva a piedi nudi degustando un ottimo vino.6. Visitare la National Gallery of CanadaNon potete perdere la National Gallery of Canada sullo skyline di Ottawa: un accattivante atrio di vetro situato sopra il Parliament Hill. Si tratta di una delle principali gallerie d'arte del Canada e un punto di riferimento architettonico; contiene 40.000 opere d'arte contemporanee, internazionali e indigene, dai classici all'avanguardia. Merita davvero una visita.7. Esplorare il Rideau CanalIl cuore di Ottawa è il suo amato Rideau Canal, in cui pattinare sul ghiaccio in inverno, passeggiare a piedi, fare jogging, andare in bicicletta o andare in canoa in estate. Il Rideau Canal fa parte di una rete di 202 chilometri di laghi, fiumi e canali collegati, un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO che va da Kingston a Ottawa. Potete anche organizzare un tour guidato in barca.8. Partecipa al Festival dell’Animazione di OttawaPixar o Disney? In ogni caso è da non perdere l'Ottawa International Animation Festival di settembre, il più importante raduno di animatori e cineasti di questo genere. L’offerta è di più di 100 cortometraggi, lungometraggi e classici del passato. Partecipate anche alla festa dei Nightowl, con giochi, disegni animati e musica fino a tarda serata.9. Andare ad uno spettacolo La scena artistica di Ottawa offre drammi d'autore, musical, spettacoli teatrale, balletti e concerti di musica rock, classica o pop. Potete andare al National Arts Center, alla Great Canadian Theatre Company, all'Ottawa Little Theatre e al The Gladstone.