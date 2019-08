Appuntamento a Barrea (AQ) per la Festa nazionale dei Borghi Autentici d'Italia

(PRIMAPRESS) - PESCARA - Presentato a Pescara il programma della Festa nazionale dei borghi autentici d’Italia che si svolgerà dal 30 al 1 settembre prossimo a Barrea (Aquila). Il mood della 10^ edizione della Festa Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, come ha sottolineato l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, consiste nel concetto di Paesaggio, inteso come testimone del valore comunitario. Le tre giornate della Festa, saranno scandite dal ritmo del la danza tipica dei luoghi, il “Saltarello” con la partecipazione di 12 gruppi provenienti dal centro – sud Italia. Oltre 100 artisti tra ballerini e musicanti, che gareggeranno per essere i vincitori del festival in cui si potrà assistere anche al concerto dell’orchestra del saltarello. - (PRIMAPRESS)