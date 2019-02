Alla sorgente di uno dei 3 fanghi migliori d’Europa si trova Terme Tuhelj, il paradiso croato per il benessere di coppia

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Ad un paio di ore da Trieste ed immerse nel verde delle colline della regione croata dello Zagorje, le Terme Tuhelj sono un paradiso dove ritrovare il proprio benessere psicofisico e l’armonia di coppia. Il polo termale, il più importante della Croazia continentale, nasce proprio alla sorgente dell’acqua termale di Tuhelj, un’acqua sulfurea che sgorga ad una temperatura di 32-33 gradi e che rappresenta un toccasana per la cura della pelle e dei sintomi reumatici. Quest’acqua termale, presente in tutte le piscine della struttura, è ricca in zolfo, potassio, calcio e magnesio, e sa rendere un semplice bagno, un momento di benessere indimenticabile. Ma ciò che rende unica l’offerta delle Terme Tuhelj è il suo fango termale, decretato tra i tre migliori fanghi d’Europa per le sue proprietà curative. Estratto direttamente alla sorgente, dove matura naturalmente, il fango ha una texture fine e una consistenza leggera, ideale per massaggi, trattamenti ed impacchi. Presso il centro SPA&VITA dell’Hotel Well, uno spazio intimo e rilassante ispirato alla bellezza della natura, è possibile prenotare il proprio rituale di benessere ed abbandonarsi tra le sapienti mani degli specialisti in un’esperienza in grado di stimolare tutti i sensi. Sono davvero svariati i rituali per lui & lei proposti all’interno della SPA, tutti pensati per ritrovare la complicità e l’equilibrio di coppia. Tra questi il massaggio al cioccolato, una dolce coccola che sfrutta le proprietà nutrienti del cacao e del suo burro per rendere la pelle morbida e levigata, e l’hammam, un rituale esotico con bagno turco utile a purificare il corpo e al cui termine ci si può rilassare godendosi una tisana e uno snack rigenerante nell’apposita sala relax. Le Terme Tuhelj mettono inoltre a disposizione degli innamorati anche una SPA privata dove abbandonarsi ad un rigenerante idromassaggio o organizzare un massaggio in due con il proprio olio essenziale preferito. E per chi cerca l’esclusività, il centro SPA&VITA ha pensato a dei trattamenti speciali da non perdere. Tra i massaggi più apprezzati quello con oli antistress che combina perfettamente lo Shiatsu giapponese e il Tui-Na cinese, il massaggio terapeutico di spalle e collo con olio rilassante di jojoba e melissa e, ovviamente, i trattamenti al fango termale, massaggi e impacchi che purificano la pelle in profondità, la rafforzano, la rinfrescano e rinnovano. Inoltre, le coppie che amano le saune avranno l’imbarazzo della scelta con ben 7 diversi tipi di saune tra cui scegliere all’interno dell’area dedicata. Oltre alla classica finlandese (con temperature da 55° fino a 100°), al bagno turco e alla sauna di sale, tra le proposte speciali c’è la sauna a vapore con i fanghi di Tuhelj. Tra i programmi previsti all’interno delle diverse saune, ne troviamo di particolari a base di cioccolato e menta, latte e menta, miele e aroma di olio e olio e ghiaccio e tanti altri. Prima di rilassarsi in due sui lettini ad acqua, è d’obbligo un passaggio nella grotta ghiacciata, dove raffreddare il corpo rapidamente migliorando la circolazione del corpo e rafforzando il sistema immunitario. Immancabile, per concludere una giornata all’insegna del romanticismo, un bagno notturno nelle piscine con acqua termale, il sabato aperte fino alle ore 02.00. La ciliegina sulla torta: il cocktail servito a bordo piscina. Ma le Terme Tuhelj sono una location perfetta per una vacanza in due anche per le opportunità turistiche offerte dai dintorni, che sarà bellissimo scoprire insieme. L’attrazione più vicina, proprio adiacente alla struttura termale, è il castello Mihanovič, palazzo storico di grande valore culturale tra le cui mura è possibile cenare a lume di candela in un’atmosfera d’altri tempi. - (PRIMAPRESS)