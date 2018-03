A San Martino di Castrozza-Passo Rolle, la Pasqua è sulla neve con Dolomiti SuperSun

ph.Marco Trovati

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Inverno finito? Non ancora per la skiarea di San Martino di Castrozza-Passo Rolle che fino a domenica 8 aprile si presenta con le sue piste e mercatini per condire il weekend di Pasqua e cogliere le prime atmosfere di primavera.

Grazie alle abbondanti nevicate di quest’anno, si scierà ancora sull’intera skiarea, mentre molti impianti sia a San Martino di Castrozza che a Passo Rolle prolungheranno l’apertura sino al fine settimana successivo.La neve di marzo e aprile è da sempre un invito a rilassarsi, a divertirsi e a rigenerarsi. Le giornate diventano più lunghe, le temperature più alte e i tiepidi raggi del sole rendono ancora più piacevoli le ultime sciate tra le Dolomiti. La fretta lascia spazio a momenti di relax e nelle terrazze solarium in quota diventa impossibile non lasciarsi tentare dalle prelibatezze proposte da malghe e rifugi a bordo pista. La settimana bianca in questo periodo è quindi semplice, invitante e soprattutto conveniente: a fine stagione infatti, grazie alla proposta Dolomiti SuperSun, un giorno di soggiorno e uno di skipass sono in regalo. Dal 31 marzo al 2 aprile le giornate sugli sci saranno ulteriormente arricchite dai Mercatini di Pasqua, occasione per un insolito après ski da trascorrere passeggiando tra le vie del centro di Fiera di Primiero, invase per tre giorni da un turbinio di musica e colori. Tante le attività pensate per le famiglie, dai divertenti spettacoli itineranti alle passeggiate alla scoperta del borgo in compagnia di lama e asinelli o a bordo della coloratissima Carrozza Pasquale. Il programma prevede anche visite guidate a due gioielli ricchi di storia: il quattrocentesco Palazzo delle Miniere e l’antica Pieve dedicata a Santa Maria Assunta, visitabili nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. - (PRIMAPRESS)