Voglia di atmosfera natalizia con i tradizionali presepi del Friuli Venezia Giulia dal Lago di Cornino a Ronchi dei Legionari

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Mentre molte regioni sono in attesa dell’indice Rt al di sotto della soglia di sicurezza per entrare in zona gialla, e la scontata apertura degli impianti da sci ormai sembra rinviata ai primi di gennaio, non si può fermare l’atmosfera del Natale con la presenza dei tradizionali presepi.

In Friuli Venezia Giulia ci si prepara per allestire la natività in fondo al suggestivo lago di Cornino (nel comune di Forgaria) a quella di sabbia di Lignano Sabbiadoro fino a quelle della Carnia, tra Sutrio, con il suo celebre presepe di Teno che riproduce in miniatura gli usi e i costumi del paese, e Ravascletto, dove vengono esposte le rappresentazioni realizzate dai discendenti dei cramârs, i venditori ambulanti della Carnia tra il XVI e il XIX secolo. Una terra di storie e memorie il Friuli Venezia Giulia, che a Natale prendono vita anche grazie alla radicata tradizione dei presepi realizzati dalle Alpi scendendo fino al mare: anche quest’anno, nonostante la generale situazione di incertezza, sono numerose le rappresentazioni che regaleranno ad altrettante località la magia e la spiritualità del periodo natalizio.

Tra i presepi più celebri anche quello di Selz di Ronchi dei Legionari, un presepe in movimento con oltre 300 figure animate da un solo motore, quello dell’antico borgo medioevale di Polcenigo con decorazioni fatte da intrecci di midollino come vuole la tradizione di cestai del territorio ed i costumi della tradizione, per arrivare in laguna, con quello di Grado, in cui al posto delle capanne ci sono i casoni e dei pastorelli i pescatori. - (PRIMAPRESS)