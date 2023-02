Viaggio in Irlanda per il St.Patrik Day, la celebrazione nazionale del 17 marzo tra musica, arte e gastronomia

(PRIMAPRESS) - DUBLINO - Si avvicina per l’Irlanda una delle feste più celebrate in assoluto: San Patrizio. È una festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno in onore del patrono dell'Irlanda. Anche se la festa commemora l'arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda, non deve trarre in inganno perché il St.Patrick Day non è solo una festa religiosa ma un’esplosione di suoni e colori per vivere la tradizione dell’isola verde. A tenere la scena dal 16 al 19 marzo prossimo è il St.Patrick Festival a Dublino dove la musica si mescola con mostre d’arte e gastronomia ma quest’anno anche con un valore sociale che richiama all’unità. Il festival 2023 vuole ricordare per dirlo nell’idioma irlandese che siamo MAR A CHÉILE SINN", cioè se siamo tutt’uno senza divisioni perché la nostra storia fa parte di una cultura globale. È questa unione che si respirerà anche nella tradizionale Parade del 17 marzo lungo la O’Connell Street.

Un weekend speso in questo periodo non può che partire dalla cittadina di Armagh. È qui che nasce tutta la storia di San Patrizio. Dalle sue chiese dalle guglie altissime e tra i palazzi storici che si raggiungono con un viale alberato georgiano a tre file. La Armagh Rovinson Library del XVIII secolo o The Argory, una casa signorile del 1820 immersa in un magnifico parco sono iconiche testimonianze di un tempo immutato e denso di racconti. Una cena all’Uluru Bistrot in Market Street è un tuffo nella gastronomia locale ma con un tocco di contemporaneità.

Ma non ci si può immergere nella coinvolgente atmosfera del festival senza conoscere la storia di questa giornata è della sua parata.

È strano a dirsi ma la prima parata del giorno di San Patrizio non si è tenuta in Irlanda ma a Boston, negli Stati Uniti, nel 1737. A questa seguì una parata "ufficiale" a New York nel 1766. L'Irlanda è arrivata un po' in ritardo: la prima parata ha avuto luogo a Waterford nel 1903, mentre Dublino si è aggiunta nel 1931.

