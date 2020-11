Viaggio digitale negli archivi storici del Touring Club Italiano con la piattaforma ArtWay

(PRIMAPRESS) - MILANO - Non sappiamo ancora se ci sarà un novo lockdown come quello di marzo scorso che ha tenuto tutti in casa. Ma l’esperienza di quei giorni ha fatto apprezzare la possibilità di viaggiare anche stando seduti nel salotto di casa. Un’opportunità di viaggio digitale arriva ancora una volta dai 125 anni di storia del Touring Club Italiano e dal suo importante materialmente dell’ Archivio Storico. Il TCI con una collaborazione appena partita con ArtAway, piattaforma che offre tour virtuali per conoscere città e opere d'arte italiane accompagnati in video conferenza da esperti, proporrà “viaggi” per scoprire questo patrimonio collettivo di storie e conoscenze, unico nel suo genere. Le visite guidate digitali disponibili su ArtAway.com permettono, infatti, al pubblico di approfondire tematiche e argomenti dall’Archivio del Touring Club Italiano con una modalità non solo virtuale, ma dal vivo, con la possibilità di interagire con le guide e i mediatori culturali di ArtAway nel corso del tour, per approfondire curiosità e stimoli e per un confronto collettivo che costituisce il valore aggiunto di questa modalità di fruizione con un ticket, ovviamente digitale. www.artaway.com - (PRIMAPRESS)