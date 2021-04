Viaggiare sostenibile: l'ospitalità di Omhom e dello chef Luca Palmero nel borgo ligure di Trebiano Magra

(PRIMAPRESS) - TREBIANO MAGRA (SPEZIA) - ll viaggio come condivisione, all’insegna di una relazione autentica e coinvolgente: è la filosofia che caratterizza il modello di ospitalità di, Boutique Bed & Breakfast nel borgo ligure di Trebiano Magra (SP). A due passi dalle Cinque Terre e verso il confine con le coste della Toscana, lo chef Luca Palmero ha scelto di elaborare un’offerta di ospitalità basata sull’economia del dono. Un'idea dell'ospitalità che impegna chi accoglie a farsi custode del benessere dei viaggiatori, adattando le proposte al loro spirito di scoperta del viaggio tra luoghi e tradizioni. L’si basa sull'originale strategia di prezzo Omhom. In pratica, chi soggiorna nella struttura può scegliere di pagare senza seguire una tariffa prestabilita, secondo le proprie disponibilità, decidendo il valore del servizio ricevuto consapevolmente ma senza trascurare di valutare i costi di gestione di Omhom.Una formula trasparente che vuole stimolare la responsabilità reciproca, svincolare il prezzo dal normale rapporto tra domanda e offerta e incoraggiare le persone a viaggiare di più (quando sarà finalmente possibile farlo).La logica è la stessa del caffè sospeso della tradizione napoletana: si invitano gli ospiti non tanto a pagare il soggiorno, quanto a pensare al pagamento come a un dono per viaggiatori più giovani o con meno disponibilità.“Può sembrare da sognatori ma questa formula ci sta facendo riscoprire con meraviglia la generosità, la poesia e la curiosità allegra delle persone che abbiamo incontrato" sottolinea Luca Palmero "Ecco: il segreto è proprio nella parola persona. Si parla molto della personalizzazione del servizio ma alla fine è quasi inevitabile standardizzare. Quando invece ci permettiamo di cambiare regole e lasciare un margine d'intervento all'altro, responsabilizzando ad esempio l'aspetto economico della transazione possiamo davvero recupera la dimensione della sorpresa, l'essenzialità di uno scambio davvero appagante”. Dunque imparare e lasciarsi trasformare dal viaggio sono peraltro i concetti alla base del Transformational Travel Council , di cui Palmero è uno dei primi membri in Italia.Ma com’è la location di Omhom? E’ a metà tra locanda di charme e albergo diffuso, Omhom conta solamente due suite (Bed&Cinema e Bed&Vista) nel centro storico di Trebiano. Lo stile rispetta la storia locale (il banco del falegname trasformato in doppio lavabo) e i lemmi dell'architettura tradizionale con interventi di artisti locali e grande gusto per il décor. Il camino, la piccola sala cinema (anche per i bimbi) e la Spa con jacuzzi ricavata nella roccia contribuiscono allo charme unico di questo nuovo indirizzo.Colazione intorno al tavolo imbandito con eccellenze dei produttori locali.È Luca Palmero a selezionare materie prime di qualità nonché a stupire gli ospiti con le sue pentole di coccio e ricette uniche, cucinate sulla fiamma del camino secondo tecniche antiche. - (PRIMAPRESS)